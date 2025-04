Scontro tra auto e camion a Eboli: 21enne ricoverato in codice rosso

Un incidente stradale è avvenuto questa mattina sull’A2, all’altezza di Eboli. Un’auto, guidata da un giovane di 21 anni, ha sbandato ed è finita contro un camion.

Il 21enne è rimasto gravemente ferito e si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Eboli per estrarlo dalle lamiere. Il ragazzo è stato soccorso dal personale del 118, con una ambulanza del Vopi e l’auto medica, ed è stato trasportato all’ospedale di Eboli in codice rosso. Sull’incidente indaga la polizia stradale per ricostruire l’esatta dinamica e accertare le cause del sinistro stradale.