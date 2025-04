L’11 aprile scorso, a Eboli, i Carabinieri della Sezione Operativa del N.O.R. della Compagnia locale hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Salerno su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di un uomo, indagato per il reato di tentata rapina aggravata.

Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini – i cui esiti, contenuti nella richiesta di misura cautelare, sono stati condivisi dal GIP e restano suscettibili di differenti valutazioni nelle successive fasi del giudizio – nel mese di gennaio 2025 l’indagato, con il volto travisato e armato di coltello, si sarebbe introdotto all’interno di un esercizio commerciale del luogo nel tentativo di sottrarre l’incasso giornaliero.

La misura cautelare eseguita è impugnabile e le accuse mosse nei confronti di Franco Morelli saranno oggetto di verifica e valutazione da parte dell’autorità giudiziaria nel corso del procedimento.