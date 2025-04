Parità di genere e lavoro in Basilicata: firmato il protocollo d’intesa tra Anci e Consigliere regionali di parità

Un nuovo passo concreto per promuovere la parità di genere e rimuovere le discriminazioni nel mondo del lavoro in Basilicata. È stato firmato ieri un importante protocollo d’intesa tra la Consigliera regionale di parità, Ivana Pipponzi, la supplente Rossana Mignoli, e il presidente dell’Anci Basilicata, Gerardo Larocca. L’accordo estende a tutta la regione le azioni già avviate con successo a marzo nella Provincia di Potenza.

L’obiettivo del protocollo è chiaro: promuovere iniziative misurabili e durature per favorire l’inclusione lavorativa e sociale delle donne, coinvolgendo enti pubblici, imprese e cittadini. In particolare, si punta su campagne di sensibilizzazione, formazione mirata per le donne e rafforzamento delle reti territoriali.

Tra le priorità condivise: lo sviluppo di piani territoriali per la conciliazione dei tempi di vita e lavoro; l’incentivazione di asili nido, servizi di assistenza domiciliare e spazi di coworking a misura di famiglia e la promozione della Certificazione della parità per imprese e imprenditori locali

“Vogliamo mettere in campo strumenti concreti – hanno dichiarato Pipponzi e Mignoli – per aiutare a bilanciare i tempi del lavoro con quelli della famiglia, alleggerendo il carico di cura che troppo spesso grava sulle donne. Ma accanto ai servizi, è fondamentale cambiare le mentalità che ancora oggi ostacolano le carriere femminili”.

L’accordo rappresenta un modello di collaborazione istituzionale, che mira non solo a creare opportunità, ma anche a trasformare la cultura del lavoro e del welfare territoriale, rendendolo più equo e inclusivo.