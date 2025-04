Sant’Arsenio, emozioni e grande partecipazione alla V edizione della Via Crucis Vivente

Ancora una volta, la Chiesa Madre di Sant’Arsenio si è trasformata in un palcoscenico carico di emozione e spiritualità per la V edizione della Via Crucis Vivente, organizzata dalla Parrocchia di Santa Maria Maggiore, in collaborazione con l’Associazione culturale “Sant’Arsenio, ieri, oggi e domani” e la Pro Loco di Sant’Arsenio.

L’appuntamento, ormai atteso ogni anno nella domenica che precede la Pasqua, ha registrato una grande partecipazione: la chiesa era gremita in ogni ordine di posto, con numerosi spettatori anche in piedi pur di non perdersi l’intensa rappresentazione.

Sotto la direzione artistica di Luigi Biscotti e Franco Antonazzo, il lavoro di preparazione, durato circa tre mesi, ha coinvolto un centinaio di figuranti. Tra prove, creazione di scenografie, costumi e curatissimi dettagli, la comunità ha dato vita a un evento che ha suscitato profonda partecipazione e commozione.



Particolarmente apprezzati dal pubblico sono stati l’impianto luci, le scenografie, le musiche, i costumi di scena e il trucco, che hanno contribuito a ricreare con grande realismo e impatto emotivo gli ultimi giorni della vita di Gesù.

Magistrale l’interpretazione di Arsenio Coiro nel ruolo di Gesù, così come quella di Monica Battipaglia nel ruolo di Maria, accompagnati da un cast di interpreti all’altezza di un evento che cresce di anno in anno.

Questa edizione si è distinta anche per alcune novità scenografiche e interpretative, che hanno conferito nuova linfa e originalità a una manifestazione ormai radicata nella tradizione culturale e religiosa del paese.

La serata si è conclusa in un clima di commozione con i ringraziamenti finali del parroco don Martino Romano, che ha voluto sottolineare l’importanza dell’impegno corale dell’intera comunità e, in particolare, ha omaggiato don Angelo Fiasco, attuale parroco della Cattedrale di Teggiano ma già guida della parrocchia di Sant’Arsenio, consegnandogli una targa di riconoscimento per aver fortemente sostenuto, fin dalle origini, la realizzazione della Via Crucis Vivente.



Tra applausi e parole di gratitudine, è stato dato appuntamento alla prossima edizione, con l’entusiasmo e la devozione di sempre.