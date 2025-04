Dall’Aeroporto di Salerno voli da e per Parigi-Orly e Barcellona. Vueling lancia le rotte estive 2025

Vueling, compagnia aerea del gruppo IAG, ha presentato il proprio operativo per l’estate 2025, che includerà quasi 100 destinazioni in 29 Paesi. Tra le novità principali annunciate per il mercato italiano figurano quattro nuove rotte internazionali, che rafforzano ulteriormente la presenza del vettore low-cost nel nostro Paese.

Nel dettaglio, a partire dal 1° aprile 2025, è già attiva la rotta Firenze-Bruxelles, con tre voli settimanali (martedì, giovedì e sabato). Si tratta della prima volta che questa tratta viene servita da una compagnia low-cost, segnando un’importante novità per i passeggeri in partenza dal capoluogo toscano.

Grande attenzione anche per Salerno, da cui Vueling aprirà due collegamenti esclusivi non serviti da altri vettori:

Salerno–Parigi Orly, dal 20 giugno al 24 ottobre 2025, con tre voli a settimana (lunedì, mercoledì e venerdì)

Salerno–Barcellona, operativo dal 3 luglio al 25 ottobre 2025, anch’esso con tre frequenze settimanali (lunedì, giovedì e sabato)

A queste si aggiunge la nuova Rimini–Barcellona, in partenza dal 2 luglio al 22 ottobre, con voli ogni mercoledì e domenica.

Complessivamente, durante la stagione estiva 2025, Vueling offrirà 33 rotte da 15 aeroporti italiani, inclusi gli hub principali di Roma Fiumicino e Firenze, ma anche Bologna, Bari, Cagliari, Catania, Genova, Milano Malpensa, Napoli, Olbia, Palermo, Torino, Venezia, Salerno e Rimini. Le destinazioni raggiungibili copriranno 13 città europee — tra cui Barcellona, Madrid, Valencia, Londra, Parigi, Mykonos, Santorini e Bruxelles — distribuite in 6 Paesi: Spagna, Francia, Inghilterra, Croazia, Grecia e Belgio.

A livello domestico, la compagnia continua inoltre a collegare l’aeroporto di Firenze con Catania, a conferma della volontà di rafforzare la propria rete sia internazionale che nazionale.

Con queste nuove rotte, Vueling punta a consolidarsi come punto di riferimento per i voli low-cost dall’Italia verso le principali città europee, ampliando al tempo stesso l’accessibilità turistica di aeroporti in crescita come quello di Salerno.