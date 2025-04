Tentato furto anche al bancomat di Polla. Funziona il sistema di sicurezza

Oltre al furto – con esplosivo – all’istituto bancario di Oliveto Citra, si è registrato un danneggiamento sospetto anche allo sportello Atm dell’istituto bancario Magna Grecia di Polla in zona Belvedere. Bancomat già in passato al centro di furti. Tuttavia e per fortuna il sistema di videosorveglianza e di allarme sono funzionati e si sono registrati solo danni allo sportello.

Per alcune ore sono stati posti i sigilli e i carabinieri della locale stazione e della Compagnia di Sala Consilina hanno provveduto ai rilievi del caso. Occorre capire se i due casi sono collegati.