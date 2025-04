Il personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia ha proceduto all’arresto di un uomo, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

A seguito di perquisizione domiciliare, sarebbe stato individuato in possesso di 6,60 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi da porre in vendita al dettaglio.