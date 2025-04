Provincia di Salerno, Vincenzo Napoli si insedia come nuovo Presidente: «Inizia un impegno condiviso per il territorio»

Si è tenuta questa mattina la seduta del Consiglio Provinciale che ha segnato l’insediamento ufficiale di Vincenzo Napoli alla guida della Provincia di Salerno.

“È per me un grande onore – ha dichiarato Napoli – insediarmi oggi e prestare giuramento come Presidente della Provincia. Dopo un doveroso ricordo di Papa Francesco, ho presentato al Consiglio le linee guida del programma che intendiamo realizzare durante questa consiliatura, incentrato sulle principali competenze dell’ente: viabilità, edilizia scolastica, ambiente, assetto idrogeologico, infrastrutture e logistica”.

Il nuovo Presidente ha sottolineato l’importanza del lavoro condiviso con i consiglieri provinciali, definiti “veri sismografi del territorio”, e ha richiamato la necessità di coniugare la visione strategica con la gestione quotidiana delle criticità locali.

“I consiglieri – ha proseguito Napoli – rappresentano un patrimonio di competenze e conoscenza del territorio. Saranno protagonisti operativi attraverso le deleghe che assegnerò, mentre il mio ruolo sarà quello di coordinamento e sintesi. Iniziamo questo percorso con spirito di servizio e dedizione, consapevoli della complessità del compito ma motivati dal bene della nostra splendida provincia”.