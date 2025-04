A Viggiano il Giubileo delle forze armate, di polizia e di sicurezza della Basilicata

Si è svolto ieri a Viggiano, presso la Basilica Giubilare della Madonna Nera, il Giubileo delle Forze Armate, di Polizia e di Sicurezza della Basilicata. L’evento, promosso dalla diocesi, ha visto la partecipazione di numerose autorità civili e militari alla celebrazione eucaristica presieduta da Mons. Davide Carbonaro, arcivescovo metropolita di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo.

Tra i presenti, Il Comandante della Legione Carabinieri, il Comandante del CME Esercito, il Questore, il Comandante Regionale della Guardia di Finanza, i rappresentanti dell’Aeronautica e della Marina, il Responsabile regionale della Polizia Penitenziaria, oltre ai vertici delle associazioni combattentistiche e d’arma, della Protezione Civile, della Croce Rossa e una numerosa partecipazione di fedeli.

Nel corso dell’omelia, l’Arcivescovo ha ricordato che il Giubileo non è “un atto in più da compiere, né una medaglia religiosa da aggiungere all’archivio delle cose sante, ma un’opportunità di cambiamento del cuore per noi e per questa umanità tormentata”. Ha poi esortato tutti a “rinascere da Dio”, lasciandosi guidare dal soffio dello Spirito per diventare costruttori di speranza, testimoni di pace e di unità.

Riferendosi alla figura evangelica di Nicodemo, mons. Carbonaro ha sottolineato come “Dio ama le nostre notti, ma non ci lascia nel buio: ci conduce alla luce”, lanciando un forte appello a non arrendersi davanti al male, ma a custodire con coraggio la speranza che nasce dalla Croce e dalla Resurrezione di Cristo.

Al termine della celebrazione, l’Arcivescovo ha espresso un sentito ringraziamento a tutte le Forze Armate e di Polizia per il servizio reso alla comunità, in particolare per l’impegno dimostrato nei giorni dei funerali del Santo Padre Francesco e in vista dei prossimi eventi ecclesiali e giubilari.

La celebrazione di è conclusa con la lettura della Preghiera del Giubileo da parte dei presenti, suggellando l’impegno comune a essere strumenti di pace e riconciliazione nella società.