Da Sassano a Milano sognando l’Arabia. Il progetto dei fratelli D’Amato al sapore di caffè

Nell’incantevole sede del Palazzo Lombardia, al 39esimo piano dove sorge il Belvedere “Silvio Berlusconi” che gode di una vista mozzafiato a 360 gradi sull’intera città, lunedì 28 aprile si è svolto un importante incontro “Saudi- Italian Event” teso a promuovere nuove collaborazioni imprenditoriali tra il mondo italiano e quello arabo.



Presenti all’appuntamento esponenti di primo piano del mondo economico e istituzionale, tra i quali il Ministro degli Affari Esteri Principe Faisal bin Farhan Al Saud, il Presidente della Camera di Commercio saudita Kamel S. Al-Munajjed e una nutrita rappresentanza di imprese saudite volenterose di tessere rapporti commerciali in Italia.



Tra le aziende italiane partecipanti, tre giovanissimi imprenditori sassanesi che hanno portato in alto il valore del Made in Italy che parte dal territorio valdianese. Mario, Domenico e Luis D’Amato sono tre fratelli con l’amore per il proprio paese- Sassano- e la determinazione a estendere lo sguardo dall’America all’Arabia, fino ad abbracciare il mondo intero. La storia della loro piccola grande realtà- LTF Caffè- nasce durante la pandemia Covid-19 ed è il frutto del desiderio di valorizzare il territorio campano, in particolare il proprio paese Sassano, attraverso la creazione di un caffè unico, mix di pregiate arabiche della Colombia, Brasile ed Etiopia reso unico dal tocco inconfondibile dell’aria di Sassano.



Emozionato e con gli occhi pieni di orgoglio al cospetto di Ministri e rappresentanti precipui del mondo del commercio, Mario D’Amato, a soli 23 anni ma con le idee chiarissime, fa una promessa che ha il sapore della semplicità e potenza del suo caffè: “Vengo da una famiglia umile. Mio padre non era figlio di imprenditori, ma ha fatto tantissimi sacrifici per darci la possibilità di arrivare più in alto possibile. Devo tutto a lui. Insieme ai miei fratelli e alle persone che ci sono sempre state vicine, vogliamo portare questo caffè in tutto il mondo. È una promessa che faccio ai miei genitori e ai miei nonni, che hanno sempre lavorato con onestà, rimanendo umili. Questo progetto nasce da loro e per loro”.