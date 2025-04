Al via “Politeia”, la Scuola di Formazione Politica della Provincia di Salerno, del Forum dei Giovani Salerno e UNISA

Prende il via lunedì 5 maggio 2025, alle ore 16.00, presso la Sala Girolamo Bottiglieri di Palazzo Sant’Agostino, la sede istituzionale della Provincia di Salerno, il programma “Politeia: Scuola di Formazione Politica”. L’iniziativa è frutto della collaborazione tra la Provincia di Salerno, il Coordinamento del Forum dei Giovani della Provincia di Salerno e il Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione dell’Università degli Studi di Salerno.

Politeia nasce per rispondere alla crescente esigenza di conoscenza e consapevolezza politica, in un contesto sociale dove spesso dominano disinformazione e semplificazioni mediatiche. La scuola si propone come spazio neutrale di formazione civica, confronto e approfondimento, rivolto principalmente ai giovani ma aperto a tutti i cittadini. Per tornare a essere cittadini consapevoli e attivi, serve tornare a scuola: una scuola di politica, di pensiero critico, di partecipazione.

Il programma, visionabile all’interno del modulo di iscrizione, prevede lezioni frontali con docenti universitari, testimonianze di protagonisti della società civile e tavoli di confronto partecipato. Per favorire la più ampia partecipazione, alcuni incontri si terranno anche a distanza, tramite piattaforme digitali.

Per partecipare è necessario iscriversi tramite il seguente link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctLEaYbbriB1X4kYKMvG2aALwSJfG8w-PkA_ypEFw1C17FVQ/viewform?usp=header

Per ulteriori informazioni: