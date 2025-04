Oltre 2.000 fedeli valdianesi a Roma per il Giubileo: De Luca celebra la santa Messa. Ecco le voci da Piazza San Pietro

Questa mattina una delegazione di oltre 2.200 fedeli provenienti dalla Diocesi di Teggiano-Policastro, guidati dal Vescovo, Monsignor Antonio De Luca, e da circa 50 sacerdoti, si è recata a Roma in pellegrinaggio per vivere un momento di forte spiritualità. Tante le emozioni quando il vescovo ha celebrato la Santa Messa: “Non siamo qui per una semplice visita ma perché ci sentiamo raggiunti da questo amore che ci salva, che ci chiama alla vita”. Monsignor de Luca ha anche parlato di Vallo di Diano e Golfo di Policastro. “La nostra realtà di mancanza di lavoro, di giovani che sono costretti ad andarsene, di paesi sempre meno abitanti”:

La nostra Federica Pistone, in veste di inviata da Piazza San Pietro, ha intervistato Domenico Cartolano, sindaco di Sala Consilina, Massimo Loviso, sindaco di Polla, Luigi Biscotti, presidente del Consiglio Comunale di Sant’Arsenio, Don Vincenzo Federico, parroco di Padula e Don Martino Romano, parroco di Sant’Arsenio.