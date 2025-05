Sub colto da malore ad Ascea, soccorso via mare dalla Guardia Costiera

Un subacqueo in difficoltà è stato tratto in salvo dalla Guardia Costiera al largo di località La Punta, lungo un tratto di costa particolarmente impervio e accessibile quasi esclusivamente via mare.

La segnalazione è giunta da un privato cittadino, che ha fornito informazioni puntuali e costanti sullo stato di salute del sub, colto da un malore mentre si trovava in acqua. A seguito della conferma della situazione d’emergenza, è stato immediatamente disposto l’invio della motovedetta SAR CP 855 e del battello GC A98, oltre a una pattuglia via terra dal porto di Acciaroli.

Poiché le condizioni del tratto di costa non permettevano un’evacuazione via terra, si è proceduto al recupero via mare. Grazie alla prontezza del segnalante, che ha trasportato il sub verso la motovedetta utilizzando una tavola gonfiabile, il trasbordo è avvenuto in sicurezza e in tempi rapidi.

Una volta a bordo, la motovedetta ha fatto rotta verso il porto di Acciaroli, dove ad attenderli vi era un’ambulanza del 118 già allertata. Il sub è stato poi trasferito all’ospedale di Vallo della Lucania per i necessari accertamenti sanitari.

L’operazione rientra nelle attività istituzionali della Guardia Costiera nell’ambito del servizio SAR (Search and Rescue), attivo 24 ore su 24 per garantire la sicurezza in mare e lungo le coste.