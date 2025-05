Incidente sul lavoro a Ferrandina: operaio 25enne in gravi condizioni, i sindacati chiedono più sicurezza

Le condizioni del giovane operaio, 25enne, di nazionalità albanese caduto dal tetto di un capannone a Ferrandina, sono molto gravi. Il giovane, è infatti ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Chirurgia d’urgenza al San Carlo di Potenza, dove nelle prossime ore dovrebbe sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico.

I segretari generali di Cgil, Cisl e Uil Basilicata, Fernando Mega, Vincenzo Cavallo e Vincenzo Tortorelli, in una nota congiunta, hanno espresso preoccupazione per l’ennesimo grave incidente sul lavoro avvenuto in Basilicata, a poche ore dal Primo Maggio. Un operaio che stava lavorando sul tetto di un capannone a Macchia di Ferrandina è infatti precipitato da un’altezza di sei metri e si trova attualmente in ospedale in codice rosso. “Una tragedia che, purtroppo, si aggiunge a una lista già troppo lunga di incidenti sul lavoro. La situazione è diventata insostenibile”, hanno dichiarato.

Pino Giordano, segretario provinciale di Matera dell’Ugl, ha aggiunto: “Questo incidente evidenzia ancora una volta la necessità urgente di sensibilizzare l’opinione pubblica su temi fondamentali come la sicurezza nei luoghi di lavoro, i salari inadeguati e il diritto dei lavoratori a partecipare attivamente alla gestione delle imprese, come previsto dall’articolo 46 della nostra Costituzione. Non possiamo più ignorare questi problemi”.