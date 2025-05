Un podista impegnato nella “Corsa del Mito” a Palinuro,è rimasto incastrato tra gli scogli del porto, dopo una rovinosa caduta. L’uomo, per cause ancora in fase di accertamento, si sarebbe allontanato dal percorso di gara finendo accidentalmente sulla scogliera.

A seguito della caduta, l’atleta è rimasto bloccato tra le rocce. Tempestivo l’intervento della Guardia Costiera di Palinuro, che lo ha raggiunto e ha avviato le complesse operazioni di recupero, durate circa un’ora.