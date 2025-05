Potenza si tinge di rosa: cresce l’attesa per il Giro d’Italia

Cresce l’entusiasmo a Potenza per l’arrivo della sesta tappa del Giro d’Italia, la Potenza-Napoli di 227 chilometri, in programma mercoledì 15 maggio. Per celebrare l’importante appuntamento sportivo, l’Amministrazione comunale ha organizzato una serie di eventi che animeranno la città fino al 18 maggio, trasformando l’attesa in una vera e propria Settimana Rosa.

Le iniziative, coordinate dal Comitato Tappa e dall’Assessorato allo Sport, sono iniziate nel piazzale 21 Marzo, nei pressi della sede della Regione Basilicata, che sarà anche il punto di ritrovo dei corridori. Proprio lì, a cura dell’Asd Enk Trails e dell’Asd Nucleo Gioventù, si è svolta la prima manifestazione con giochi a tema ciclistico per bambini e la passeggiata “In Giro x il Giro”, un tour su due ruote lungo parte del percorso ufficiale della corsa.

“Abbiamo voluto un caleidoscopio di colori, sport e apprendimento – ha dichiarato l’assessore allo sport, Gerardo Nardiello – per coinvolgere tutta la comunità e accompagnare la città verso questo appuntamento di rilievo nazionale”.

Il programma prevede passeggiate immersive, esibizioni di danza, show cooking, dimostrazioni di guida sicura in bici, laboratori didattici sulla gestione dei rifiuti durante gli eventi sportivi e la costruzione simbolica di una ruota da bici, per un coinvolgimento totale delle scuole, delle famiglie e degli sportivi.

Potenza, dunque, si prepara a vivere con entusiasmo il passaggio della carovana rosa, riscoprendo attraverso la bicicletta il valore della partecipazione, della sostenibilità e dello sport condiviso.