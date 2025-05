Attimi di panico in un ufficio postale a Napoli: due rapinatori arrestati, un terzo in fuga

Un tentativo di rapina è stato sventato questa mattina, nell’ufficio postale di via Caravaggio, nel quartiere Fuorigrotta di Napoli. Intorno alle 11, due rapinatori armati di pistole sono entrati nell’ufficio postale, scatenando attimi di panico tra i presenti.

Fortunatamente, l’azione dei criminali è stata interrotta grazie alla reazione tempestiva dei clienti che si trovavano nell’ufficio postale. Alcuni di loro, con grande prontezza, hanno fermato una volante della polizia che passava nelle vicinanze, allertando immediatamente le forze dell’ordine. Gli agenti, giunti sul posto in pochi minuti, hanno preso in carico la situazione, riuscendo ad arrestare i due rapinatori.

Non è ancora chiaro se le pistole brandite dai malviventi fossero vere o giocattolo, ma ciò non ha impedito la paura tra i dipendenti dell’ufficio postale, che si sono ritrovati con le armi puntate contro. La rapidità dell’intervento delle forze dell’ordine ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente.

Secondo le ultime informazioni, un terzo rapinatore sarebbe riuscito a fuggire prima dell’arrivo della polizia. Le forze dell’ordine, supportate anche da un elicottero, stanno attivamente cercando di rintracciarlo per arrestarlo. Le indagini sono in corso per ricostruire nel dettaglio l’accaduto e capire se vi siano altri complici coinvolti.