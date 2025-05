In marcia per la pace a San Giovanni a Piro: “Stop al genocidio a Gaza”

In un momento storico segnato da conflitti e violenze, è fondamentale alzare la voce e manifestare solidarietà verso chi sta soffrendo. La marcia per la pace che si terrà la prossima domenica 18 maggio a San Giovanni a Piro vuole essere l’occasione per riaffermare l’importanza della pace, della giustizia e dei diritti umani.

L’evento, intitolato “Lo Stato Siamo (anche) Noi”, sarà un momento di riflessione e impegno contro la barbarie del genocidio in corso a Gaza. “Non possiamo più far finta che tutto ciò sia normale, ha dichiarato sui suoi canali social il vicesindaco non possiamo più girarci dall’altra parte mentre migliaia di persone soffrono sotto la violenza della guerra.” La marcia partirà dal cuore di San Giovanni a Piro alle 19:30 e arriverà al Pianoro di Ciolandrea, il luogo in cui il cielo incontra il mare.

La manifestazione sarà arricchita dalla presenza dell’ospite speciale Rania Hammad, scrittrice e attivista per i diritti umani, che porterà la sua testimonianza e il suo impegno a favore dei diritti del popolo palestinese. La sua voce, carica di esperienze e riflessioni, è un invito a non restare indifferenti davanti alle atrocità che continuano a consumare Gaza e il Medio Oriente.

La pace non è solo un sogno, è una necessità, ed è doveroso chiedere giustizia per chi è oppresso.