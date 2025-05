Scosse nei Campi Flegrei: attiva l’Area di Attesa alla ex Base NATO di Bagnoli

È attiva presso l’ex Base NATO di Bagnoli un’Area di Attesa della Regione Campania, destinata ai cittadini che, a seguito delle recenti scosse sismiche, preferiscono non rientrare temporaneamente nelle proprie abitazioni. Lo comunica la Protezione Civile regionale, precisando che la tendostruttura è presidiata 24 ore su 24 dai volontari.

L’area offre un punto sicuro per soste brevi, ma non prevede il pernotto, che è invece garantito nelle Aree di Accoglienza gestite dai Comuni. A disposizione anche un presidio sanitario dell’ASL Napoli 1 Centro e uno spazio baby care attrezzato per neo-mamme e bambini.

Il capo della Protezione Civile regionale, Italo Giulivo, è impegnato in riunioni operative al Centro Coordinamento Soccorsi della Prefettura di Napoli e, nel pomeriggio, sarà al Centro Operativo Comunale di Pozzuoli.

La Sala Operativa regionale, in coordinamento con i Comuni, ha attivato i volontari per l’allestimento di numerosi punti di assistenza. A Pozzuoli sono operative 7 Aree di Attesa, tra cui lungomare, via Pisciarelli e via Vecchia delle Vigne. A Napoli si lavora sulle aree di via Terracina e dell’Ippodromo di Agnano. A Bacoli, invece, sono in allestimento le aree della scuola Gramsci, Miseno e via Cuma.

L’intervento della Protezione Civile regionale si inserisce nel quadro delle azioni di prevenzione e assistenza alla popolazione, messe in campo in risposta allo sciame sismico in corso nell’area dei Campi Flegrei.