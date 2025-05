Forte scossa di terremoto avvertita a Napoli alle 12.07. La scossa è stata avvertita in tutta la zona dei Campi Flegrei, nel Comune di Napoli e nei comuni della provincia come Quarto, Giugliano, Pozzuoli, Bacoli. Il magnitudo è stato di 4.4 a 3 chilometri di profondità. Non si registrano feriti. Un’altra scossa si è registrata pochi minuti dopo.

La scossa è stata nettamente percepita dagli abitanti in diversi quartieri della città dal Vomero a Posillipo.