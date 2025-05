Nuova soluzione “tampone” per la Neurologia dell’ospedale di Polla. Mancano medici, si rinnova la convenzione con il Moscati

La Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero di Polla, con il supporto del Dipartimento Integrato Emergenza e Reti Tempo Dipendenti, ha confermato la necessità di rinnovare la convenzione per prestazioni specialistiche in Neurologia con l’ospedale “San Giuseppe Moscati” di Avellino, fondamentale per garantire continuità assistenziale sul territorio.

Il rinnovo, approvato e formalizzato attraverso la sottoscrizione del relativo schema di convenzione, avrà durata annuale e decorrenza dal 29 aprile 2025 al 28 aprile 2026. La spesa prevista per l’intero periodo supera i 12 mila euro .

Il rinnovo rappresenta un passaggio essenziale per mantenere attivo un servizio specialistico di fondamentale importanza per il territorio del Vallo di Diano, in linea con le esigenze assistenziali e l’organizzazione delle reti sanitarie regionali. Una convenzione necessaria considerato, come si legge nella delibera pubblicata sull’albo pretorio dell’Asl Salerno, “che continuano a persistere condizioni di grave e prolungata carenza di Dirigenti Medici in Neurologia, essendo attualmente disponibile solo un esiguo numero di operatori sanitari del tutto insufficiente a garantire i turni di servizio per la salvaguardia dei Livelli di Assistenza”. Da qui la richiesta del direttore sanitario del “Curto” di Polla di rinnovare la convenzione per assicurare un servizio fondamentale al territorio e ad un presidio ospedaliero che si trova in una posizione strategica da un punto di vista geografico.