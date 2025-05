Caporalato in un maneggio ad Ogliastro Cilento: arrestata la titolare. Lavoratore straniero sfruttato e senza permesso

Controlli mirati contro il caporalato e a tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro hanno portato all’arresto in flagranza della titolare di un maneggio situato nel comune di Ogliastro Cilento . L’operazione è stata condotta dai militari del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Salerno, in collaborazione con il personale dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Salerno, i Carabinieri della Compagnia di Agropoli e mediatori culturali dell’O.I.M., nell’ambito della Task Force “A.L.T. Caporalato! D.U.E.”, volta al contrasto del lavoro irregolare e dello sfruttamento nei contesti occupazionali.

Durante l’ispezione, i militari hanno trovato all’interno del maneggio un cittadino extracomunitario di origine marocchina, intento a lavorare nonostante fosse privo di un valido permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di documentazione equipollente. Gli accertamenti effettuati hanno evidenziato come il lavoratore fosse impiegato in condizioni di sfruttamento, in violazione delle normative vigenti.

Oltre alla posizione irregolare del lavoratore, sono state riscontrate diverse violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

A seguito delle risultanze, la datrice di lavoro è stata arrestata in flagranza di reato e sottoposta a giudizio con rito direttissimo. L’arresto è stato convalidato e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stata applicata nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di dimora nel comune in cui si trova l’attività.