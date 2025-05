Scuola e vigili del fuoco insieme per educare al Parco Pinocchio a Salerno

Una bellissima iniziativa ha visto protagonisti i bambini della Scuola dell’Infanzia Giacomo Costa dell’Istituto Comprensivo Medaglie d’Oro di Salerno, grazie all’impegno del Dirigente Scolastico, Dott. Emilio Costabile, e della referente per il modello “Senza Zaino”, la maestra Ortensia Del Pizzo. L’evento è stato organizzato in collaborazione con i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Salerno.

Alla giornata hanno preso parte sia il personale operativo che i volontari dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco, che con grande disponibilità e professionalità hanno coinvolto tutti gli alunni, le docenti e i collaboratori delle sezioni a modello “Senza Zaino” e a metodo Montessori. L’attività, pensata in chiave didattico-emozionale, si è articolata in due momenti distinti ma complementari: uno svolto in aula, dove i Vigili del Fuoco hanno raccontato e spiegato il loro lavoro con parole semplici e adatte all’età dei piccoli, e un altro all’aperto, all’interno del Parco Pinocchio, dove i bambini hanno potuto vivere un’esperienza diretta ed entusiasmante.

I più piccoli, con grande entusiasmo, hanno partecipato a una simulazione in cui hanno “spento il fuoco” e hanno avuto l’opportunità di conoscere da vicino i mezzi e le attrezzature utilizzate quotidianamente dai soccorritori. Un momento di grande coinvolgimento che ha unito apprendimento, emozione e divertimento, elementi che da sempre caratterizzano le attività promosse dai Vigili del Fuoco nei contesti educativi.

Un’esperienza significativa che ha permesso ai bambini di avvicinarsi al tema della sicurezza e della prevenzione attraverso il gioco e l’interazione diretta, favorendo al tempo stesso la costruzione di un legame positivo con le istituzioni.