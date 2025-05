Ennesimo incendio a Pontecagnano: fiamme nella discarica abusiva di via Lago di Caldonazzo

Ancora un incendio questa mattina in via Lago di Caldonazzo, alle spalle del Centro Sportivo Mery Rosy. L’area, da tempo trasformata in una vera e propria discarica a cielo aperto, è tornata ad essere teatro di un intervento dei Vigili del Fuoco, costretti a domare le fiamme divampate tra i rifiuti abbandonati.

Non è la prima volta che succede: il sito è già da tempo al centro di procedimenti amministrativi per la sua messa in sicurezza, ma nonostante ciò continua ad essere utilizzato illegalmente come punto di sversamento. Una condizione che espone la zona a rischi ambientali e sanitari, oltre a rendere sempre più frequenti i roghi tossici, come quello verificatosi stamattina.

I caschi rossi del comando provinciale di Salerno sono intervenuti prontamente per contenere l’incendio ed evitare che le fiamme si propagassero ulteriormente. Sul posto anche gli agenti della Polizia Municipale, che hanno preso parte alle attività di competenza e raccolto elementi utili a ricostruire la dinamica e le eventuali responsabilità.