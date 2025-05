Crisi idrica a Buonabitacolo, nasce il Comitato. Raccolte 445 firme. “Sindaco rispondi alle nostre domande”

I problemi di approvvigionamento idrico a Buonabitacolo, soprattutto nella zona della campagna, sono atavici. Per questo motivo è nato il comitato Acqua Buonabitacolo. Nel giro di quattro giorni sono state raccolte 445 firme da parte dei cittadini che chiedono soluzioni al problema dell’acqua. Ed è stato presentato un documento, controfirmato appunto dai cittadini, con numerose domande al sindaco Giancarlo Guercio che vanno da cosa, il sindaco, ha intenzione di fare per risolvere il problema alla richiesta di un dossier sullo stato della rete idrica e sui rischi per la salute. Il comitato inoltre ha chiesto al sindaco – che dovrebbe rispondere entro trenta giorni – perché da tempo in molte occasioni non si viene puntualmente avvisati delle interruzioni e perché più volte è successo che si è annunciato il ripristino del servizio per un determinato orario, e poi invece non si è rispettato quanto comunicato. “Tra le nostre richieste – fanno sapere dal comitato – il perché l’acqua viene tolta quasi sempre solo alla zona ‘campagna’ e perché la maggior parte delle volte l’interruzione avviene di venerdì sera o di sabato”. Nel documento presentato al sindaco vengono avanzati dubbi sulle motivazioni legate all’assenza di acqua. “Siamo sicuri che si tratta sempre e solo di perdite come generalmente ci viene detto, e non di un utilizzo eccessivo da parte di un’utenza? Che cosa si sta facendo per accertarsi di questa eventualità?” Tante sono le domane presentate al sindaco (anche sull’idea del Consorzio) e alla fine c’è anche la richiesta di un incontro pubblico. “Invitiamo il sindaco a rispondere convocando un pubblico incontro (e confronto, si spera) così abbiamo anche modo di replicare”.