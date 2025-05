Salerno regina delle vacanze a misura di bambino: 9 le Bandiere verdi

La provincia di Salerno si conferma leader nazionale nell’offerta turistica per famiglie: con ben 9 Bandiere verdi assegnate, è la provincia italiana con il maggior numero di località a misura di bambino.

È stato presentato oggi l’elenco aggiornato delle Bandiere verdi 2025, riconoscimenti conferiti ogni anno dai pediatri italiani a spiagge particolarmente adatte a famiglie con bambini. A svelare ufficialmente la lista è stato il professor Italo Farnetani, ideatore dell’iniziativa e presidente dell’International Workshop of Green Flags.

Tra i dati più rilevanti c’è il primato salernitano, che con le sue 9 località premiate consolida la propria vocazione all’accoglienza familiare. I vessilli sventolano su:

Agropoli – Lungomare San Marco e Trentova

Ascea

Centola – Palinuro

Marina di Camerota

Pisciotta

Pollica – Acciaroli e Pioppi

Positano – Spiagge di Arienzo, Fornillo e Spiaggia Grande

Santa Maria di Castellabate

Sapri

Ma le novità non si fermano qui. Dopo nove anni, le Bandiere Verdi tornano a brillare in Campania con due importanti new entry: Baia Domizia e il tratto di costa dei comuni di Cellole e Sessa Aurunca. Grazie a queste aggiunte, la regione raggiunge quota 12 bandiere, superando regioni storicamente forti come Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio e Toscana, e piazzandosi al quinto posto nazionale.

La cerimonia ufficiale di consegna dei vessilli si svolgerà il 12 luglio a San Salvo, in provincia di Chieti, e vedrà la partecipazione di amministratori locali, operatori turistici e rappresentanti del mondo medico e scientifico.

Le Bandiere Verdi, ricordiamo, vengono assegnate da una commissione di pediatri italiani sulla base di criteri precisi: mare pulito e basso fondale vicino alla riva, sabbia fine, presenza di giochi, spazi per il cambio di pannolini, strutture di ristoro vicine e possibilità per i genitori di rilassarsi sapendo che i propri figli possono giocare in sicurezza.