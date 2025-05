Sicignano degli Alburni. Contributi economici a chi sterilizza o adotta un cane

Gesto di grande solidarietà quello lanciato dal Comune di Sicignano degli Alburni. L’amministrazione comunale del piccolo centro salernitano, guidata dal sindaco Giacomo Orco, ha lanciato due iniziative volte ad arginare il fenomeno del randagismo e a migliorare il benessere degli animali, in particolar modo dei cani. Il primo di tali interventi prevede la concessione di un contributo economico ad ogni cittadino che faccia sterilizzare il proprio cane. Il contributo previsto è di 200 euro per i cani di sesso femminile e 100 euro per quelli di sesso maschile. I cani devono essere necessariamente registrati nella Banca Dati Regionale. Il limite è quello di un cane per nucleo familiare. Il modulo per poter chiedere la sterilizzazione dei propri animali è scaricabile dal sito del Comune o reperibile presso l’ufficio protocollo, e presentabile entro il 28 maggio alle ore 13:00.

Il secondo è il progetto “Adotta un amico”, un progetto speciale per promuovere l’adozione dei cani randagi recuperati sul territorio. L’iniziativa prevede l’erogazione di un contributo economico di 800 euro ai cittadini interessati ad adottare un cane custodito da almeno un anno nel canile convenzionato. Anche in questo caso, i moduli per l’adozione sono scaricabili dal sito del comune. Per conoscere i cani ricoverati nel canile basta consultare le schede pubblicate sulla pagina Facebook ufficiale, oppure è possibile visitarli direttamente presso il canile “Oasi Felix” sito a Polla, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 11:30 alle 16:30.