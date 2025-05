Cambio al Vertice della Questura: Raffaele Gargiulo nuovo Questore dal 1° Giugno

Dal prossimo 1° giugno la Questura di Potenza avrà un nuovo vertice: il dirigente superiore della Polizia di Stato Raffaele Gargiulo subentrerà all’attuale questore Giuseppe Ferrari, destinato a guidare la Questura di Bolzano.

Gargiulo, 62 anni, originario di Castellammare di Stabia (Napoli), è attualmente questore di Pisa. Con un lungo e articolato percorso professionale alle spalle, ha trascorso dieci anni presso la Questura di Napoli, dirigendo i Commissariati Distaccati di Capri e Pompei. In seguito ha ricoperto ruoli di rilievo alla guida delle Digos nelle Questure di Massa Carrara, Lucca, Trento e Pisa, consolidando una profonda esperienza nel settore dell’ordine pubblico e dell’attività investigativa.

La sua carriera lo ha portato anche nella Divisione Anticrimine della Questura di Lucca e nei Commissariati di Carrara e Viareggio. È stato questore di Vibo Valentia nel 2020, di Latina nel 2022 e, dal 6 maggio 2024, a capo della Questura di Pisa, incarico che ora lascia per approdare in Basilicata.

Domani mattina, l’uscente Giuseppe Ferrari incontrerà la stampa per salutare la comunità potentina e tracciare un bilancio dei suoi quasi due anni di attività alla guida della Questura, iniziati il 5 luglio 2023. Sarà l’occasione per ripercorrere i principali interventi e operazioni svolte sul territorio lucano, oltre a condividere riflessioni sul lavoro svolto in un contesto complesso e sfidante.