“Vertical Atlas”: conclusa la seconda Residenza Artistica di Opera Paese_Lab nel Vallo di Diano

Si è conclusa la seconda residenza/laboratorio di Opera Paese_Lab, nell’ambito del progetto Archivio Atena, con un’esperienza di nove giorni che ha visto protagonisti nove corsisti — tra fotografi, artisti, designer, progettisti e ricercatori — guidati dal fotografo Fabio Barile in un’esplorazione fotografica inedita del territorio di Atena Lucana e del Vallo di Diano.

Il laboratorio, intitolato “Vertical Atlas”, ha proposto una nuova lettura del paesaggio: non più nella sua estensione orizzontale, ma come una stratificazione verticale, dalle profondità delle Grotte di Pertosa e Auletta fino alle cime montuose che abbracciano il Vallo. Un viaggio attraverso gli strati geologici, culturali e visivi del territorio, concepiti come piani autonomi ma interconnessi.

Ogni partecipante ha lavorato su un’altitudine specifica, non solo come riferimento geografico, ma come vero e proprio livello di narrazione e di intervento creativo. Dalla Grotta dell’Angelo all’altopiano valdianese, fino ai rilievi che incorniciano Atena, i progetti hanno dialogato tra loro, creando una mappa concettuale e visiva del territorio, vista in sezione.

La residenza ha trasformato il Vallo di Diano in un campo di sperimentazione, dove l’arte ha incontrato la ricerca, in un intreccio di visioni e linguaggi contemporanei.

Opera Paese_Lab è una delle iniziative promosse da Archivio Atena, progetto artistico e culturale del Comune di Atena Lucana, coordinato da Alessandro Imbriaco, che mira a valorizzare il territorio attraverso produzioni artistiche condivise, coinvolgendo autori affermati e studenti in un percorso di formazione, creazione e narrazione visiva collettiva.