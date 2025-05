Amministrative 2025 in Basilicata: sette nuovi sindaci eletti, due sono donne. Ballottaggio a Matera

Si è conclusa la tornata elettorale per le Amministrative 2025 in Basilicata. Oltre a Matera, dove si andrà al ballottaggio tra Luca Cifarelli e Domenico Nicoletti, in sette comuni lucani sono stati eletti i nuovi sindaci. Tra questi, anche due donne alla guida dei rispettivi municipi.

Le sindache elette: Francesca Matarazzo e Eleonora Castronuovo

A Bernalda, Francesca Matarazzo ha conquistato la fascia tricolore con il 50,92% dei voti, superando lo sfidante Giuseppe Gallotta.

A Senise, invece, la nuova sindaca è Eleonora Castronuovo, eletta con il 45,09%, davanti ad Amedeo Castelluccio (39,78%) e Antonio Uccelli (15,14%).

Gli altri risultati nei comuni lucani: A Lavello, netta affermazione di Pasquale Carnevale, che ha ottenuto il 60,28% delle preferenze, contro il 39,72% di Antonio Annale. A Montalbano Jonico, la vittoria più ampia: Giuseppe Di Sanzo è stato eletto con un largo margine, mentre Marcello Maffia si è fermato al 28,76%. Sfida sul filo di lana a Tolve, dove Renato Martucci ha avuto la meglio con il 51,5%, superando di appena 63 voti la candidata Delia D’Augenio (48,5%). A Atella, il nuovo sindaco è Giuseppe Telesca, che ha prevalso con il 37,05% dei voti. Seguono Francesco Leccese (33,46%) e Gerardo Petruzzelli (29,49%). Infine, a Irsina, l’unico candidato in corsa, Giuseppe Candela, è stato eletto grazie al superamento del quorum: ha votato il 66,86% degli aventi diritto, pari a 2.298 cittadini.