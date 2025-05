Controlli a tappeto dei Carabinieri: chiusura immediata di un ristorante a Pagani per gravi carenze igienico-sanitarie e lavoratori in nero

Nella giornata di ieri, i Carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore hanno condotto un’operazione straordinaria di controllo del territorio, mirata alla prevenzione dei reati contro il patrimonio, al contrasto dello spaccio di stupefacenti e al lavoro irregolare.

L’attività ha coinvolto militari delle Tenenze e Stazioni locali, della Sezione Radiomobile e Operativa del NOR, con il supporto del Nucleo Antisofisticazione e Sanità (N.A.S.), del Nucleo Ispettorato del Lavoro (N.I.L.) di Salerno e delle unità cinofile di Sarno. I controlli, estesi anche al rispetto delle norme del Codice della Strada, hanno portato all’identificazione di 79 persone, al controllo di 58 veicoli e all’elevazione di diverse sanzioni amministrative.

Durante l’operazione, due giovani, rispettivamente di 20 e 26 anni, sono stati deferiti all’autorità giudiziaria per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, risultando positivi al test dopo essere rimasti coinvolti in un incidente stradale.

Particolarmente rilevante l’intervento a Pagani, dove i Carabinieri della locale Tenenza, insieme al NIL e al NAS, hanno sospeso un’attività di ristorazione. Il titolare è stato sanzionato per 11.700 euro per l’impiego di tre lavoratori in nero ed è stato anche denunciato per gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, con un’ulteriore sanzione di 2.500 euro.

A peggiorare la situazione, i controlli congiunti dei NAS e dell’ASL di Salerno hanno evidenziato gravi carenze igienico-sanitarie, che hanno portato alla chiusura immediata (“ad horas”) dell’attività per motivi di tutela della salute pubblica.

Le operazioni rientrano in un più ampio piano di controllo finalizzato a garantire la sicurezza dei cittadini e la legalità nel tessuto economico e sociale del territorio.