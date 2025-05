“Mai più soli”: a Salerno nasce lo sportello di ascolto dell’Associazione Pezzidicuore

Sarà inaugurato domani, mercoledì 28 maggio alle ore 17.00, presso la Chiesa di San Giuseppe Lavoratore in via Bottiglieri 21 a Salerno, il primo sportello di ascolto dell’Associazione APS Pezzidicuore, un punto di riferimento per famiglie, genitori e minori in situazioni di fragilità, con particolare attenzione alle separazioni.

Il progetto, ispirato alla filosofia del “Mai più soli”, intende concretizzare valori fondamentali come solidarietà, accoglienza, ascolto e assistenza, offrendo un servizio gratuito di supporto psicologico, legale e relazionale in un contesto neutro e protetto.

L’iniziativa nasce grazie al Protocollo di Intesa siglato tra l’Associazione Pezzidicuore APS, la Caritas Campania e la Provincia di Salerno, con l’obiettivo di diffondere questi sportelli in maniera capillare sul territorio provinciale.

Attraverso lo Sportello, si punta a sensibilizzare l’opinione pubblica e le famiglie sui diritti dei genitori e dei minori coinvolti in separazioni, promuovendo una cultura della condivisione, del dialogo e della responsabilità. L’obiettivo principale è quello di incentivare, ove possibile, la conciliazione tra le parti e avviare percorsi consapevoli su temi delicati come la bigenitorialità, il collocamento paritetico e il mantenimento diretto.

Il progetto si avvale della collaborazione di professionisti esperti, pronti ad accompagnare le famiglie nel difficile cammino della riorganizzazione familiare, sempre mettendo al centro il benessere e la tutela dei minori.