Auto contromano tra Polla e Atena, carabinieri di passaggio salvano tre donne e una bambina

Imbocca l’autostrada contromano tra Polla e Atena Lucana, tre donne e una bambina, salvate da una pattuglia di carabinieri di passaggio della Compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori. E’ accaduto di sera, l’auto è stata fermata dai carabinieri che hanno salvato la mamma, la piccola e le altre due donne con una manovra coraggiosa. Infatti hanno bloccato la propria vettura, un carabiniere è sceso per fermare le auto che sopraggiungevano e l’altro ha fatto invertire la rotta a chi era contromano. La vettura – con il supporto della Polizia stradale della sezione di Sala Consilina – ovviamente è stata fermata ed è stata ritirata la patente alla conducente, ma poteva andare molto peggio.

I due militari eroi lavorano nella stazione di Polla, un esperto (che già in passato aveva salvato una persona in autostrada e un giovane carabiniere) che hanno salvato la vita alla bambina di 7 anni e tre donne – tra loro la madre – che di sera avevano imboccato l’autostrada contromano sul tratto tra Atena Lucana e Polla. Con sirene accese e lampeggianti illuminati hanno bloccato la propria vettura in sicurezza, uno dei due carabinieri ha fermato le auto che sopraggiungevano e l’altro ha fatto invertire la rotta alla vettura con le quattro donne e fatta parcheggiare in sicurezza.