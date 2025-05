Manifestazione a Pisticci per la Basentana: Anas conferma disponibilità e annuncia nuovi interventi

In vista della manifestazione prevista per domani a Pisticci sulla viabilità della SS407 Basentana, Anas ha ribadito la propria disponibilità a collaborare con il Comune, confermando il continuo impegno per migliorare la sicurezza e l’accessibilità lungo la tratta.

Nel dettaglio, durante i lavori attualmente in corso per l’installazione della nuova barriera spartitraffico centrale in calcestruzzo (NDBA), in precedenza assente, Anas ha adottato ogni strategia possibile per garantire, in sicurezza, l’accesso alle aree private limitrofe, nel rispetto del Codice della Strada.

Accogliendo le istanze del territorio, l’intervento è stato rimodulato in 7 fasi operative – anziché le 3 inizialmente previste – al fine di ridurre al minimo i disagi. Ad oggi, nel territorio comunale di Pisticci, sono stati completati oltre 9 dei 12 km previsti, con conclusione dei lavori stimata entro la fine di settembre.

Tra gli interventi pianificati, è prevista anche la realizzazione di: uno svincolo all’intersezione tra la Basentana e la Strada Provinciale Marconia-Tinchi (SP154), un’inversione di marcia al km 81,600 mediante un sottopasso con rampe di accesso e uscita.

Inoltre, su richiesta del Comune di Pisticci, Anas ha progettato una rotatoria in località Marconia, per consentire inversioni di marcia in sicurezza lungo la SS407. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica sarà trasmesso a breve al Comune, che dovrà avviare la Conferenza dei Servizi in forma semplificata e asincrona, oltre a gestire l’acquisizione delle liberatorie da parte dei proprietari dei terreni coinvolti.

L’installazione della barriera centrale di nuova generazione – già in corso anche in altri tratti – rientra in un più ampio piano di innalzamento degli standard di sicurezza lungo la SS407, uno degli assi stradali più strategici della Basilicata. L’intervento complessivo interesserà oltre 60 km di statale, di cui 10 km ancora da completare, tra cui circa 6 nel territorio di Bernalda.

Anas prosegue inoltre il dialogo con gli altri Comuni coinvolti per garantire una conclusione condivisa e funzionale dei lavori.