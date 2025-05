“Stasera tutti al circo”. A San Rufo lo spettacolo di fine anno della Danza e ginnastica Kodokan

Luci, costumi scintillanti e coreografie spettacolari, è tutto pronto per lo spettacolo di fine anno dell’ASD Danza e Ginnastica Kodokan, che quest’anno ha scelto un tema colorato e affascinante per concludere la stagione sportiva. Il saggio, intitolato “Stasera tutti al circo!”, andrà in scena sabato 31 maggio e domenica 1° giugno, entrambe le sere alle ore 20:00, presso il Palazzetto dello Sport “Camerino” di San Rufo.

Ispirato al mondo del circo, lo spettacolo si preannuncia come un grande evento per la comunità locale, capace di unire la spettacolarità della ginnastica ritmica e artistica con l’energia e la creatività della danza. Le giovani allieve della società, guidate dallo staff tecnico della Kodokan, si esibiranno in una serie di numeri coreografici che spaziano tra acrobazie aeree, attrezzi, costumi scenici e musiche evocative, portando in scena il frutto di un anno di impegno e passione.

Lo show, patrocinato da CONI, Libertas, C.S.A.In. e sostenuto da diverse realtà associative sportive, rappresenta non solo un momento di festa ma anche un’occasione per valorizzare lo sport di base e promuovere l’attività motoria tra i più giovani. Lo spettacolo è aperto al pubblico e rappresenta un’occasione perfetta per ammirare l’impegno delle atlete locali in un contesto scenico professionale e suggestivo.

Per ulteriori informazioni: 3470472920 oppure danzaeginnasticadk@libero.it