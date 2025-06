Grande partecipazione e tradizioni protagoniste con “A.A.A. Alla scoperta delle tradizioni del territorio – Madonna dei Cerri” a Monte San Giacomo

Ieri 1 Giugno, in un clima di entusiasmo e con una straordinaria partecipazione, ha avuto luogo la giornata dedicata a “A.A.A. Alla scoperta delle tradizioni del territorio – Madonna dei Cerri” a Monte San Giacomo. L’evento, inserito nell’ambito del progetto Albo Anziani Attivi Vallo di Diano, ha rappresentato un’occasione preziosa per riscoprire le radici locali, promuovere l’inclusione sociale e rafforzare i legami intergenerazionali.

Un ruolo fondamentale è stato svolto dalla Protezione Civile Sassano Gruppo Lucano, che ha garantito il trasporto gratuito per tutti gli over 65, rendendo l’iniziativa accessibile e inclusiva. Il ricco programma della giornata ha saputo intrecciare perfettamente natura, tradizione e condivisione. Le escursioni guidate hanno condotto i partecipanti alla scoperta di scorci nascosti e suggestivi del territorio, favorendo un rinnovato senso di appartenenza al paesaggio locale. Le attività di coworking e gli scambi intergenerazionali hanno animato i momenti di confronto, dando vita a un dialogo autentico tra giovani e anziani, e valorizzando le esperienze e i saperi di ciascuno.Uno dei momenti più apprezzati è stato il pranzo a base di specialità locali, un vero trionfo di sapori del Vallo di Diano, che ha trasformato la tavola in un luogo di festa e condivisione.

Il pomeriggio si è acceso con canti, balli e musica popolare, riportando in vita le tradizioni più genuine del territorio e regalando a tutti un’atmosfera di gioia, appartenenza e comunità.Tutte le attività sono state offerte gratuitamente agli over 65 iscritti all’evento, a testimonianza dell’impegno concreto del progetto nel promuovere la partecipazione attiva e il benessere degli anziani. “Siamo immensamente orgogliosi del successo di questa giornata,” ha dichiarato Margherita Marra, presidente della Protezione Civile Sassano Gruppo Lucano. “Vedere tanti anziani coinvolti con entusiasmo, riscoprire le proprie radici e condividere momenti di comunità è la più grande ricompensa per il nostro impegno. Questo evento dimostra quanto sia importante investire nel benessere e nella valorizzazione della nostra comunità.”

Un sentito ringraziamento va al comitato della Madonna di Costantinopoli (detta dei Cerri), che ha accolto con grande calore i partecipanti, contribuendo alla riuscita dell’iniziativa.