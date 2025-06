Aquara conferisce la cittadinanza onoraria alla giovanissima attivista palestinese Yaqeen Hammad

“Stomaci vuoti cuori fedeli”, resta la frase simbolo della giovane attivista palestinese Yaqeen Hammad uccisa a soli undici anni dall’esercito israeliano. Il Comune di Aquara con consiglio straordinario nel giorno in cui ricade la festa della Repubblica conferisce alla giovanissima influencer e attivista palestinese la cittadinanza onoraria.

La proposta del consigliere di minoranza Umberto Maffei viene accolta con enorme entusiasmo dall’intero consiglio comunale che approva all’unanimità. La piccola Yaqeen simbolo di speranza tra le macerie e le sofferenze di Gaza, comunicava attraverso i social la quotidianità di un conflitto atroce, senza perdere mai il sorriso.

Le immagini di Yaqeen sono ovunque: Instagram, TikTok, rilanciate da giornalisti, attivisti. In un video insegnava a costruire un forno con mattoni rotti e tutto quello che ritrovava nelle macerie. In un altro ancora guidava un gruppo di bambini in un campo sfollati, spiegando come si può giocare senza giocattoli.

Anche il Comune di Aquara aderisce alla lotta contro il genocidio in Palestina promuovendo un’attenta riflessione che si è manifestata anche nel pomeriggio attraverso un presidio tra il Comune di Ottati e Aquara coinvolgendo i paesi limitrofi per un momento di riflessione e protesta.