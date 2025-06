“Voli sull’arte” a San Giovanni a Piro: in mongolfiera per celebrare la Repubblica e il paesaggio cilentano

Il cielo di San Giovanni a Piro si è tinto dei colori della festa e del tramonto in occasione della Festa della Repubblica, con uno spettacolare evento in mongolfiera. L’iniziativa, originariamente prevista per il 26 aprile, ma rinviata a causa del maltempo, rientra nel progetto “Cilento Vallo di Diano Experience”, dedicato alla valorizzazione delle città creative dell’UNESCO nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, con Capaccio Paestum come comune capofila.Gli altri comuni della rete sono Castellabate, Ascea, Ceraso, Montecorice, Padula, Perdifumo, San Mauro Cilento e Serramezzana.

Il borgo alle falde del Monte Bulgheria ha scelto una “soft adventure” dal forte impatto emotivo e paesaggistico: un’ascesa vincolata in mongolfiera, ai partecipanti di ammirare dall’alto le bellezze naturali e storiche della zona. In particolare, lo scenario mozzafiato che si apre verso il Pianoro di Ciolandrea e il Santuario di Pietrasanta ha regalato scorci unici, sospesi tra cielo e mare.

L’esperienza, denominata “Voli sull’arte”, ha coinvolto numerosi bambini ed è stata pensata per essere accessibile a tutti, inclusi i portatori di disabilità motoria, offrendo così un evento senza barriere, all’insegna dell’inclusione e della condivisione. Gli organizzatori hanno invitato i partecipanti a immortalare il momento e a diffonderlo sui social con l’hashtag #cilentovallodidianoexperience, contribuendo così a una narrazione collettiva della bellezza del territorio.

Nel corso del volo inaugurale, il sindaco Ferdinando Palazzo, accompagnato dal vicesindaco Pasquale Sorrentino e dalla consigliera comunale Elisa D’Andrea, ha sventolato due bandiere: quella italiana, in omaggio alla Repubblica, e quella palestinese. Un gesto simbolico che rinnova l’impegno civile del comune, primo in Italia ad aver deliberato una richiesta ufficiale al governo per il riconoscimento dello Stato di Palestina, esprimendo pubblicamente solidarietà al popolo palestinese.

San Giovanni a Piro si conferma così non solo come luogo di bellezza e cultura, ma anche come comunità attenta ai valori della pace, dell’inclusione e del dialogo internazionale.