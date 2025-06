Minorenne alla guida non si ferma alt della Polizia, fermato e denunciato a Nocera

Due giovani, di cui uno minorenne, fuggiti all’alt di una pattuglia della Polizia, sono stati denunciati.

In particolare, durante un posto di controllo a Nocera Inferiore, in via Rea, i poliziotti hanno fermato una Smart: il guidatore, risultato poi minorenne, non si è fermato ed anzi ha accelerato alla vista degli agenti ed ha tentato di sottrarsi ai controlli.



Dopo un breve inseguimento, i due sono stati raggiunti in sicurezza dalla Polizia: alla guida vi era il minorenne, mentre il passeggero era il maggiorenne, che è risultato avere alcuni precedenti di polizia per stupefacenti. I due soggetti sono stati entrambi deferiti per la

resistenza a Pubblico Ufficiale. L’autovettura è stata sequestrata.