Banca Monte Pruno all’Assemblea dei Soci di Cassa Centrale Banca: approvati i risultati 2024 e rinnovato il CdA

La Banca Monte Pruno ha preso parte all’Assemblea dei Soci di Cassa Centrale Banca, riunitasi a Milano sotto la presidenza di Giorgio Fracalossi, per l’approvazione del bilancio separato e l’esame del bilancio consolidato, che ha incluso per la prima volta anche la rendicontazione consolidata di sostenibilità per l’anno 2024.

A rappresentare la Banca Monte Pruno, il Presidente Michele Albanese, il Direttore Generale Cono Federico, il Vice Presidente Antonio Ciniello e il Responsabile Executive Antonio Mastrandrea, confermando l’attenzione e l’impegno costante dell’istituto nel percorso di crescita del Gruppo.

L’esercizio 2024 si è chiuso con un utile netto consolidato pari a 1.168 milioni di euro, segnando un incremento del 34% rispetto all’anno precedente. Significativa anche la crescita delle nuove erogazioni di credito, pari a 8,6 miliardi di euro, e della raccolta complessiva, salita a 120 miliardi di euro. Con un CET1 Ratio al 26,8% e un NPL Ratio netto allo 0,7%, il Gruppo si conferma tra i vertici del sistema bancario italiano per solidità patrimoniale e qualità degli attivi.

L’Assemblea ha inoltre rinnovato gli organi sociali per il triennio 2025-2027, confermando alla guida del Gruppo il Presidente Giorgio Fracalossi e l’Amministratore Delegato e Direttore Generale Sandro Bolognesi, ai quali la Banca Monte Pruno rivolge sentiti complimenti e piena fiducia per il prezioso lavoro svolto e per la visione strategica con cui stanno accompagnando il Gruppo verso nuove sfide.

Tra i nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione, in rappresentanza delle Banche del Sud, figura anche Giuseppe Di Forti, Presidente di Sicilbanca, cui vanno le congratulazioni della Banca Monte Pruno per la meritata nomina, espressione di competenza, esperienza e dedizione al Credito Cooperativo.

La presenza della Banca Monte Pruno a questo importante appuntamento testimonia, ancora una volta, la volontà di essere parte attiva nei processi di governance e crescita del Gruppo Cassa Centrale, in coerenza con i propri valori fondanti: mutualità, radicamento territoriale e sviluppo sostenibile.

A margine dell’incontro i vertici della Banca hanno dichiarato:

«Essere presenti a un’Assemblea così significativa, in un momento cruciale per la vita del nostro Gruppo, è per noi motivo di grande orgoglio. I numeri dimostrano solidità e capacità di visione, ma ciò che più conta è il modello cooperativo che continua a dimostrarsi attuale, efficace e vicino ai territori. Complimenti sinceri a Giorgio Fracalossi e Sandro Bolognesi per la guida responsabile e lungimirante, e un grande in bocca al lupo al caro amico Giuseppe Di Forti per il nuovo incarico», ha dichiarato Michele Albanese, Presidente della Banca Monte Pruno.

«L’Assemblea ha restituito un’immagine chiara di un Gruppo coeso, in crescita e fortemente impegnato anche sul piano sociale e sostenibile. Come Banca Monte Pruno continueremo a contribuire con spirito di servizio, con l’obiettivo di portare valore al nostro territorio e al sistema nel suo insieme. Il nostro impegno sarà costante, all’altezza delle sfide che ci attendono», ha aggiunto Cono Federico, Direttore Generale della Banca Monte Pruno.