Eolico, sindaco di Vietri di Potenza fa intervenire polizia in Regione

In merito al progetto di Mega Eolico che una azienda campana ha in cantiere sui territori di Vietri di Potenza e Savoia di Lucania, in Regione si è tenuta una seduta della Conferenza dei Servizi, durante la quale il sindaco di Vietri di Potenza Christian Giordano, ha ritenuto necessario richiedere l’intervento della Polizia di Stato nei locali della Regione, a seguito della chiusura della stessa Conferenza in assenza di numerosi documenti.

A seguito dell’episodio sono seguite le dichiarazioni del sindaco Giordano che chiarisce alla comunità : “a seguito di una discussione molto animata e dopo che il sottoscritto è stato costretto a richiedere anche l’intervento delle Forze dell’Ordine, i rappresentanti della Regione hanno deciso di chiudere positivamente la Conferenza di servizi, nonostante l’assenza di riscontro a molteplici eccezioni sollevate dal nostro comune, nonostante l’assenza di elaborati specifici relativi alla Valutazione di Incidenza Ambientale rispetto all’area protetta SIC-ZPS(Sito Rete Natura 2000) Bosco Luceto-Vallone del Tuorno, nonostante l’assenza di elaborati progettuali relativi alla delocalizzazione di un aerogeneratore richiesta dalla Soprintendenza, nonostante l’assenza dell’accordo relativo al Progetto di Sviluppo Locale e, soprattutto, nonostante l’assenza dei verbali delle ultime sedute di conferenza”.

Il sindaco Giordano continua nel comunicato a sostenere che “nei verbali delle sedute viene riportata la sintesi dei lavori, vengono riportate le posizioni di tutti gli enti coinvolti oltre alle eventuali richieste di integrazione proposte da ciascuno dei partecipanti. Dalla lettura dei verbali dunque è possibile rilevare se sono state superate tutte le eccezioni e se sono stati forniti tutti i chiarimenti relativi alle progettualità e i relativi pareri. Tali documenti non sono stati preventivamente messi a disposizione degli enti presenti!

E’ per tale ragione- questo è quanto sostiene Giordano- che è stato richiesto più volte un rinvio della seduta per poter acquisire gli atti e dunque poter esprimere il parere in maniera coerente rispetto anche ai chiarimenti forniti.

“A fronte dell’ennesimo diniego degli atti citati ho ritenuto opportuno richiedere anche la presenza della Polizia al fine di accertare tale circostanza. Farò il massimo per tutelare la mia comunità e dopo quello che ho percepito oggi, lo farò in maniera ancora più convinta!” conlcude il Sindaco.