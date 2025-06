Il Santuario San Francesco ai Cappuccini a Montesano diventa Chiesa Giubilare per una settimana

Dal 13 al 20 giugno, il Santuario San Francesco ai Cappuccini di Montesano sulla Marcellana sarà ufficialmente riconosciuto come Chiesa Giubilare, in virtù di un decreto vescovile che ne stabilisce il ruolo straordinario per una settimana.

Questo riconoscimento rappresenta un evento di particolare rilievo spirituale per la comunità e per tutti i fedeli che vorranno partecipare. Durante questo periodo sarà possibile ottenere l’indulgenza plenaria, vivendo con fede i momenti di preghiera, riconciliazione e partecipazione alla Santa Messa, secondo le disposizioni della Chiesa.

L’iniziativa si inserisce nel cammino giubilare come segno concreto di misericordia e di rinnovamento interiore. Il Santuario sarà un punto di riferimento per quanti desiderano avvicinarsi al Signore, ritrovare pace spirituale e rinnovare la propria fede.