Ad Atena Lucana studentesse e studenti da Urbino lavorano sul tema del patrimonio naturale

Si è conclusa la residenza artistica ad Atena Lucana di 17 studentesse e studenti del primo anno del Biennio specialistico in Fotografia dell’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Urbino. Per il quinto anno consecutivo, grazie alla collaborazione tra Archivio Atena e l’ISIA, una classe dell’Istituto, seguita dai fotografi Luca Capuano e Alessandro Imbriaco, coordinatore artistico del progetto, ha lavorato per due settimane sul territorio di Atena Lucana e non solo. La ricerca visiva si è concentrata sul censimento del patrimonio naturale dell’area, dalle grotte dell’Arenaccia, proseguendo con i Monti della Maddalena, la catena degli Alburni, fino alle Grotte di Pertosa e Auletta.

Accompagnati quest’anno anche dall’artista e antropologo culturale Matteo Guidi, le studentesse e gli studenti hanno approfondito aspetti che riguardano la relazione tra uomo e paesaggio naturale e attivato l’incontro tra culture diverse. Per la serata di chiusura della settimana di residenza è stata organizzata una cena di comunità in collaborazione con il parroco Don Michele Casale e il Forum dei Giovani di Atena Lucana. Nel corso della cena una studentessa, insieme alla comunità immigrata residente nel Vallo di Diano, ha cucinato un piatto tipico della cucina ghanese e un piatto tipico della cucina italiana.

La classe dell’ISIA, accompagnata dagli stessi professori, tornerà ad Atena nel mese di settembre per la seconda settimana di residenza.