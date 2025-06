Soccorso Alpino Basilicata e Aeronautica Militare insieme a Latronico per un’esercitazione

Nei giorni scorsi, a Latronico, si è svolta un’importante esercitazione di elisoccorso organizzata congiuntamente dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (C.N.S.A.S.) – Servizio Regionale Basilicata e dal 15° Stormo – 84° Centro S.A.R. (Search and Rescue) dell’Aeronautica Militare di Gioia del Colle (BA). L’attività, con base di decollo e atterraggio presso il campo sportivo comunale, ha avuto come obiettivo l’addestramento del personale S.A.R., degli equipaggi di volo e delle unità territoriali C.N.S.A.S. nella pianificazione e nella conduzione di operazioni complesse per il recupero di persone coinvolte in incidenti in ambiente impervio.

Dopo un dettagliato briefing iniziale, sono state simulate attività di avioimbarco e aviosbarco in hovering, utilizzo del verricello e della specifica barella per il recupero in sicurezza di feriti, nonché la gestione degli spazi e degli ingombri all’interno dell’elicottero HH139, per ottimizzare il lavoro del personale a bordo. Particolare attenzione è stata posta sui sistemi di sicurezza per i soccorritori durante le operazioni in ambienti ostili, garantendo un’efficace integrazione tra tecnici e aerosoccorritori in condizioni reali di emergenza. Questa esercitazione ha rappresentato un momento cruciale per evidenziare l’importanza della formazione e della verifica dell’attrezzatura preventiva, fondamentali affinché, in caso di emergenza reale, le operazioni di soccorso possano essere rapide, efficaci e coordinate.

«In ogni intervento, il fattore tempo è fondamentale. L’unico mezzo in grado di azzerarlo o ridurlo notevolmente è l’elicottero, unito all’attività di verricello, con un’equipe sanitaria addestrata e un Tecnico di Elisoccorso del CNSAS a bordo, per garantisce la sicurezza del personale sanitario. Questo consente di “portare l’ospedale sul luogo dell’incidente”, offrendo una reale possibilità di soccorso. La Basilicata, al momento, è una delle poche regioni in cui questo servizio non è ancora attivo. Il nuovo bando per l’affidamento del servizio di soccorso sanitario con elicottero per il sistema di emergenza – urgenza prevede la dotazione del verricello e la possibilità di effettuare operazione che ne richiedano l’utilizzo. Siamo in contatto con la Regione, A.S.P. e 118 al fine di attivare una convenzione in vista del l’insediamento a luglio prossimo dell’operatore Elifriulia, nuovo fornitore del servizio di elisoccorso» ha spiegato Pasquale Larocca, Vicepresidente Vicario del CNSAS Basilicata.