Visita pastorale dell’Arcivescovo Bellandi al comando provinciale Carabinieri di Salerno

Nella mattinata odierna, Mons. Andrea Bellandi, Arcivescovo Metropolita di Salerno Campagna Acerno, ha effettuato una visita pastorale al Comando Provinciale Carabinieri di Salerno. Ad accoglierlo il Comandante, Col. Filippo Melchiorre, insieme a una rappresentanza dei militari e una delegazione dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Salerno.

Durante l’incontro, l’Arcivescovo ha benedetto le lastre marmoree poste all’ingresso della caserma, intitolata alla memoria dei Carabinieri Fortunato Arena e Claudio Pezzuto, caduti in servizio a Pontecagnano Faiano nel 1992 durante un conflitto a fuoco con malviventi.

Il Colonnello Melchiorre ha illustrato al Vescovo l’organizzazione e le attività dell’Arma sul territorio provinciale, sottolineando la collaborazione consolidata con la Curia salernitana. In particolare, sono stati ricordati gli incontri nelle parrocchie dedicati alla prevenzione delle truffe agli anziani.

Monsignor Bellandi ha espresso parole di apprezzamento per l’impegno quotidiano dei Carabinieri, ringraziandoli per il servizio coraggioso e la vicinanza alla comunità invocando la protezione della “Virgo Fidelis” per il loro operato.

Infine, è stata confermata la disponibilità della Diocesi a proseguire la collaborazione a tutela delle fasce più vulnerabili della popolazione.