Nave Israeliana approda nel porto salernitano: dopo Genova anche Salerno impedisce il carico d’armi

Nel giorno in cui il mondo apprende l’arresto degli attivisti sulla Freedom Flotilla in rotta verso Gaza-tra questi anche Greta Thunberg- da parte dell’esercito israeliano una buona notizia invece arriva dal porto salernitano: anche qui dopo Marsiglia e Genova viene impendito il carico di armi sulla Contship ERA della compagnia israeliana ZIM.

Ieri 8 giugno in serata l’arrivo della nave israeliana a Salerno dove ad attenderla un generoso gruppo di attivisti pro Palestina. Oggi alle 13.30, come ci comunica il Segretario Provinciale FILT-CGIL Salerno Gerardo Arpino, è stato previsto l’approdo della nave nel porto “Vuota e senza possibilità di carico di armi”.

“Siamo stati allertati che una nave cargo in partenza da Marsiglia verso Israele avrebbe dovuto imbarcare 14 tonnellate di pezzi di ricambio per fucili mitragliatori. I portuali Francesi del golfo di Fos sono riusciti ad impedire il carico di tale materiale bellico”, ci racconta il Segretario Arpino che una volta appresa la notizia secondo cui il cargo avrebbe fatto tappa anche a Salerno tra sabato e domenica, si è sincerato del fatto che la nave sia risultata effettivamente libera da armi .

“I portuali di Salerno non intendono in alcun modo contribuire ad alimentare i crimini guerra e il massacro che il Governo di Israele sta compiendo nei confronti dell’inerme popolazione Palestinese. Siamo per la pace e contro tutte le guerre. E condanniamo tutti conflitti che causano morte, misera ed esodo delle popolazioni”conclude.