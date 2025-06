A Polla parte il progetto “Memoria Attiva”: un archivio di comunità per riscoprire le storie e coinvolgere i cittadini nella cittadinanza attiva

A Polla prende il via il progetto “Memoria Attiva”, sostenuto dalla Fondazione con il Sud. Il progetto, guidato dall’Associazione Voltapagina e realizzato in collaborazione con la Proloco di Polla, il Comune di Polla e la Cooperativa sociale Iris, è tra i 33 progetti selezionati dalla Fondazione Con il Sud tramite il Bando Volontariato 2024. Questa iniziativa è rivolta al terzo settore meridionale con l’obiettivo di promuovere l’azione volontaria, stimolare la cittadinanza attiva e favorire la partecipazione sociale, coinvolgendo giovani e cittadini che finora non hanno avuto esperienze di volontariato, in un’ottica di ricambio generazionale e di attrazione di nuove risorse umane.

Il cuore del progetto è l’Archivio di Comunità, un archivio digitale contenente fotografie di famiglia, documenti, lettere, registrazioni audio e video della comunità di Polla. Già istituito presso il Museo Civico “Insteia Polla”, l’Archivio sarà arricchito di nuovi materiali donati dai cittadini. Tuttavia, la realizzazione dell’Archivio rappresenta solo uno degli aspetti di “Memoria Attiva”: il progetto mira a coinvolgere attivamente i cittadini nel volontariato attraverso attività di censimento e digitalizzazione del materiale, laboratori formativi, residenze artistiche, eventi di animazione territoriale e momenti di condivisione sul territorio di Polla, utilizzando il patrimonio raccolto in modo innovativo e contemporaneo.

Il progetto, della durata di due anni, prevede anche il recupero di uno spazio del piano terra della struttura che ospita la Casa dell’Architettura ai Cappuccini, destinato all’aggregazione giovanile e alle attività di “Memoria Attiva”. Tra i 9 progetti finanziati in Campania, questa iniziativa si propone di valorizzare il patrimonio immateriale di una comunità fatta di persone, storie e vite semplici ma significative, contribuendo a scrivere una storia collettiva condivisa. L’invito è rivolto ai cittadini affinché partecipino alla creazione di questa memoria collettiva, donando i propri ricordi che, una volta digitalizzati, saranno restituiti e condivisi con la comunità.

Fondazione con il Sud, attraverso questa e altre iniziative, intende stimolare una maggiore partecipazione civica, rispondendo anche alle criticità evidenziate dall’ISTAT nel 2023, che indicano una diminuzione del volontariato del circa 15% dal 2015 al 2021, causata da vari fattori tra cui il cambiamento delle relazioni sociali durante la pandemia, l’invecchiamento della popolazione e l’aumento dell’età pensionistica. “Memoria Attiva” si inserisce in questa strategia di rinvigorimento del volontariato e dell’impegno civico, coinvolgendo attivamente i cittadini nella tutela e valorizzazione del patrimonio immateriale della comunità.