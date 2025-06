Alessia Buonafina, da Padula a Roma: il talento accademico premiato con il “Premio America Giovani 2025”

Dalla formazione scolastica in un piccolo comune del Vallo di Diano a un riconoscimento di respiro internazionale, Alessia Buonafina, giovane laureata originaria di Padula, è stata insignita del prestigioso Premio America Giovani 2025 promosso dalla Fondazione Italia USA, che ogni anno seleziona mille profili d’eccellenza tra i neolaureati delle università italiane.

Il premio, conferito nel corso di una cerimonia ufficiale presso la Camera dei Deputati, rappresenta non solo un attestato di merito accademico, ma anche una concreta opportunità di proiezione verso il mondo delle relazioni internazionali e dell’alta formazione. Oltre alla pergamena ufficiale, i vincitori accedono infatti a una borsa di studio integrale per il master esclusivo in “Leadership per le relazioni internazionali e il Made in Italy”, pensato per favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro globale.

Alessia Buonafina ha conseguito la laurea in Scienze dei Beni Culturali presso l’Università degli Studi di Salerno, con una tesi dal titolo “L’abate Desiderio di Montecassino a Sant’Angelo in Formis: un committente tra testi e immagini”. Un lavoro che si distingue per rigore metodologico e profondità analitica, capace di intrecciare storia dell’arte e fonti storiche, valorizzando il ruolo dell’abate Desiderio come figura chiave nella cultura monastica e nella committenza artistica dell’Italia medievale.

La selezione dei premiati avviene attraverso un algoritmo sviluppato dalla Fondazione, che incrocia parametri oggettivi legati al percorso universitario, punteggio di laurea, media degli esami, regolarità negli studi, età anagrafica e coerenza con le finalità istituzionali dell’ente. Un sistema meritocratico che ha premiato Alessia per l’eccellenza del suo curriculum e la coerenza del suo profilo con gli ambiti di interesse della Fondazione.

Non è la prima volta che Alessia viene riconosciuta come esempio di impegno e brillantezza. Già nel 2020, al termine del suo percorso al Liceo Classico “Carlo Pisacane” di Padula, aveva ricevuto il Premio “Angelo Caggiano”, conferito agli studenti che si diplomano con il massimo dei voti. Un premio fortemente simbolico, istituito per ricordare il giovane studente padulese Angelo Caggiano, disperso in Russia durante la Seconda Guerra Mondiale, e volto a tramandare l’importanza dello studio come valore civile e collettivo.

Con il riconoscimento della Fondazione Italia USA, Alessia Buonafina conferma non solo la propria maturità intellettuale e accademica, ma anche il valore formativo dei percorsi di studio umanistici, troppo spesso marginalizzati nel dibattito contemporaneo. Il suo esempio dimostra che anche dai piccoli centri dell’entroterra campano è possibile emergere con talento, visione e determinazione, trovando spazio nei contesti più qualificati della formazione e delle politiche internazionali.

Un orgoglio per Padula e per l’intero Vallo di Diano, che attraverso i successi dei suoi giovani continua a scrivere storie di eccellenza e di futuro.