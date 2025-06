A Salerno la premiazione del progetto “Siamo Pari”. Tra i partner la Banca Monte Pruno

La Banca Monte Pruno si dimostra essere ancora una volta sempre più vicina ai giovani. Si è svolta, infatti, presso la sede della Confindustria Salerno la premiazione delle scuole vincitrici della quarta edizione di “Siamo Pari”, il concorso di idee promosso da Giovani Imprenditori, Comitato Femminile Plurale e Comitato Piccola Industria di Confindustria Salerno.

Il progetto ha visto il sostegno della Banca Monte Pruno, la collaborazione della Fondazione Comunità Salernitana e il patrocino della Camera di Commercio di Salerno, del Comune di Salerno, della Provincia di Salerno, dell’Ufficio Scolastico reginale per la Campania – Ufficio X Ambito Territoriale di Salerno.

Il contest, rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Salerno e provincia, ha avuto l’obiettivo di favorire la diffusione della cultura della parità di genere con l’intento di avviare tra i più piccoli una presa di coscienza delle proprie possibilità e il superamento degli stereotipi sul tema del genere e delle pari opportunità. Gli studenti hanno infatti realizzato progetti per testimoniare la piena inclusione di entrambi i generi nelle varie attività.

Ha vinto la sezione scuole secondarie di primo grado l’Istituto Comprensivo di Nocera Inferiore, con il progetto “Ribelli con il pennello: donne che hanno dipinto la storia”, mentre per la sezione scuole primarie, il primo posto è andato all’Istituto Comprensivo San Valentino Torio con il progetto “Insieme senza etichette”, premiato per la sua efficacia comunicativa. Extra concorso è stata riconosciuta una menzione speciale al Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti ( C.P.I.A.) “Paulo Freire” per aver dimostrato la loro sensibilità verso il tema della parità realizzando un video.

Durante la cerimonia è intervenuto il Direttore Generale della Monte Pruno Cono Federico che ha ringraziato i partner per la collaborazione e sottolineato il grande impegno dell’istituto di credito cooperativo nel promuovere la parità di genere non solo nel contesto aziendale ma anche tra le giovani generazioni.