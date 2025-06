Rischio idrogeologico alla “Cantine” di S. Angelo le Fratte: consegnati i lavori per la messa in sicurezza

Sono stati ufficialmente consegnati i lavori per la messa in sicurezza della zona “Cantine” nel Comune di Sant’Angelo Le Fratte. Un intervento atteso e importante, destinato a ridurre il rischio idrogeologico in un’area classificata come “R4”, ovvero a rischio molto elevato. A firmare la consegna il Soggetto Attuatore Delegato (Sad) per il dissesto idrogeologico della Regione Basilicata, Gianmarco Blasi, che ha affidato l’appalto – dal valore complessivo di 951.446,28 euro – alla ditta Telesca Srl., risultata vincitrice della gara.

“Il Presidente Bardi – sottolinea Blasi – ci ha chiesto di agire con rapidità e concretezza per fronteggiare il rischio idrogeologico. E questo è il percorso che stiamo seguendo. Solo nelle ultime settimane abbiamo dato avvio a lavori anche nei comuni di Potenza, Pisticci e Pietrapertosa. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, la spesa su questi interventi è triplicata, raggiungendo i 9 milioni di euro”.

L’intervento a Sant’Angelo Le Fratte, che rientra nel piano di intervento “Minimizzazione del rischio idrogeologico in area “R4” ha una durata stimata di circa 300 giorni. Un sentito ringraziamento è stato rivolto a tutti gli attori coinvolti: il sindaco e l’amministrazione comunale di Sant’Angelo Le Fratte, il Responsabile Unico del Procedimento Laviero Laurino, l’Ufficio Difesa del Suolo della Regione Basilicata, il Direttore dei lavori Gaetano Di Vincenzo, Alessandra Sangiacomo e Gaspare Buonsanti della struttura commissariale.

“L’avvio di questo cantiere – sottolinea Blasi – rappresenta un passo concreto verso la tutela del territorio e la sicurezza dei cittadini, in una zona particolarmente fragile dal punto di vista idrogeologico”.